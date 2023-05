Mientras Miley Cyrus da giro inesperado en su carrera, su ex sufre por no ser Henry Cavill

Los fanáticos de Miley Cyrus no la verán en una gira pronto ni por un tiempo. A pesar de que tuvo exitosas presentaciones en los últimos meses con Endless Summer Vacation, la cantante sorprendió con unas declaraciones a la revista British Vogue sobre no tener deseos de seguir haciendo tours debiado a la “falta de conexión y seguridad”.

“Cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que amo (...) No hay conexión. No hay seguridad. Tampoco es natural. Es tan aislado porque si estás frente a 100,000 personas, entonces estás sola”.

Muchos estaban confundidos y algunos incluso lo tomaron como una ofensa por lo que Cyrus salió a aclarar todo a través de una publicación en redes sociales.

“Para mayor claridad, me siento conectado con mis fanáticos AHORA más que nunca. Incluso si no los veo cara a cara todas las noches en un concierto, mis fanáticos se sienten profundamente en mi corazón. Estoy constantemente creando e innovando nuevas formas en las que puedo mantenerme conectada con la audiencia que amo, sin sacrificar mis propios elementos esenciales”. — Miley Cyrus

Además, enfatizó que actuar para sus fanáticos le ha dado “algunos de los mejores días de si vida” y dijo que su decisión “no tiene nada que ver con la falta de aprecio por los fanáticos” sino con que simplemente está agotada por la realidad de la vida en carretera. “Te amo para siempre, solo estoy en mis vacaciones de verano sin fin”, finalizó su mensaje.

Miley Cyrus La cantante reveló por qué no quiere seguir de gira (Instagram)

La respuesta masiva de los fanáticos fue positiva y le aplaudieron por tomar esa decisión que será por su bienestar: “Amamos tu vulnerabilidad y todos tus diferentes aspectos”; “normalicemos a los artistas estableciendo límites. Son seres humanos, no animales de zoológico”; “te entendemos totalmente. Tal vez en el futuro, si te sientes lo suficientemente cómoda, podrías seleccionar algunas ciudades para hacer una mini residencia”; “aquí te estaremos esperando ansiosos cuando regreses”; “mereces un descanso, reina”, se lee.

Mientras Miley es aplaudida por su decisión y sincerarse con los fans, alguien que no la está pasando muy bien es su ex novio Liam Hemsworth. Y que a pesar de que se viene un ambicioso proyecto para él, el público no está muy contento.

Liam Hemsworth El actor ha sido rechazado por los fans de The Witcher (Instagram)

Liam Hemsworth se prepara para The Witcher pero tiene un gran impedimento

The Witcher lanzará pronto la primera parte de su tercera temporada y nos llevará de regreso a The Continent con todos sus monstruos, intrigas políticas y muchos peligros que acechan.

Henry Cavill interpretó al famoso espadachín durante las dos temporadas anteriores, sin embargo, se anunció que la próxima temporada será la última de Cavill como el héroe titular con Liam Hemsworth tomando la espada plateada.

The Witcher La serie ha sido un éxito en Netflix (Instagram)

Dado lo mucho que Cavill había conquistado con el papel, iba a ser un desafío que otro actor interpretara el papel. A pesar de que no hay una explicación oficial sobre su salida, las especulaciones y los informes sugieren que el actor decidió hacerse a un lado porque la serie se estaba alejando demasiado de los libros de Andrzej Sapkowski en los que se basa.

Fue entonces cuando se anunció que Liam Hemsworth tomaría el lugar del protagonista, algo que no cayó de la gracia de muchos. “Tenían la opción de terminar el programa, pero decidieron desperdiciar dinero en su lugar”; “manera de destruir una franquicia increíble. Guerra de las Galaxias. Superhombre. Es interminable...”; “entonces deberías haberte quedado con Henry. No me voy a molestar en ver la temporada 4″; “a Cavill es al único al que le queda el personaje”; “buen gracias a Dios avisaron para no verla!!!”; “Liam no le llega ni a los talones a Henry Cavill”, se lee en redes sociales.

En medio de la oleada de críticas, la showrunner Lauren Hissrich defendió la llegada del actor a la tercera temporada:

“Todos estamos entusiasmados con la llegada de Liam. Tiene unos zapatos enormes que llenar, pero también tiene mucha energía y mucha emoción por ello. Obviamente es un capítulo completamente nuevo para nosotros. Y hay muchos sentimientos involucrados. Pero al final del día, amamos lo que estamos haciendo. Así que vamos a seguir adelante”.

Liam también dio su opinión sobre Cavill lo mucho que lo inspiró: “Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura. Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este amado personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de ingresar al mundo de Witcher”.