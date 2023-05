Se viene el debut literario de Vesta Lugg: Cantante firmó con editorial para escribir un libro

Ha sida una semana movida para Vesta Lugg. El viernes pasado teloneó a la cantante argentina Emilia en el Movistar Arena, lo que terminó en una viralización de un video donde se burlaron por la poca gente que estaba viéndola cantar.

Ella subió su defensa que terminó en llantos, y el apoyo o mala onda de los cibernautas. Este jueves, en vez de ahondar en este episodio, Lugg enumeró los diversos logros que sucedieron esta semana, partiendo por un sorprendente trato por un libro.

“Esta semana firmé el contrato con la editorial para sacar mi libro de negocios y finanzas; vi cosas invisibles, tuve reuniones con mi sello y hablamos de la música que queremos lanzar”, comenzó.

La cantante ya había mencionado que tenía las intenciones de escribir un libro, y habría firmado con la editorial Penguin Random House, por lo que se ve en la foto que subió junto a su contrato.

“Navegué mis inseguridades”

Sin embargo, esto no es lo único que realizó esta semana, sino que también estaba trabajando en su carrera musical y mejorando su estado físico y emocional.

“Fui al estudio dos días y me sumé a la canción de una artista que admiro caleta y volví a traer a la vida una canción que le escribí a un placer culpable”, señaló Vesta.

“Trabajé mi fuerza de brazos para algún día si me cuelgan de un precipicio y tengo que levantar a otra persona; me hicieron llorar de la felicidad; hice una campaña con una marca con la que he querido trabajar toda mi vida; navegué mis inseguridades y la Funky me acompañó a entrenar”, cerró.