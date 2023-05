Succession: Brian Cox confesó que no le gustó el destino de su personaje

Faltan pocos días para que termine Succession, y a pesar de que el fallecimiento de Logan Roy fue hace casi 6 semanas, en cada episodio, su presencia sigue entre los demás miembros del reparto del éxito de HBO.

Su intérprete, Brian Cox, hizo un repaso de su trabajo realizado en la serie que se despedirá tras cuatro exitosas temporadas.

“Definitivamente, demasiado pronto”, dijo el actor en una entrevista para el programa, Amon Rajan Interview, sobre el sorpresivo fallecimiento de su personaje en el tercer episodio de esta de temporada.

De acuerdo al actor, el fallecimiento de Logan Roy tuvo que haber sido en el episodio 5 o 6 de la actual temporada, entendiendo los padecimientos médicos que sufría su personaje desde el inicio de la serie. Sin embargo, al ver el resultado del capítulo, que es uno de lo más valorado en la historia de la televisión, se sintió más tranquilo.

“Al final, estaba de acuerdo, pero me sentí un poquito rechazado. Sabes, sentí un poco, oh, todo el trabajo que he hecho y finalmente voy a... sabes, acabar como una oreja en la moqueta de un avión”, dijo.

[Te recomendamos leer: ¿El mejor episodio de la televisión? así ha sido la crítica del episodio 3 de la última temporada de Succession]

Teoría de Brian Cox

No obstante, el aclamado actor soltó una teoría sobre su personaje que a más de uno puede sorprender.

“Todavía creo que quizás Logan no está muerto. Esto podría ser parte de un complot elaborado para averiguar. Si lo piensas, desde el punto de vista de Logan, tiene que saber cómo se van a comportar sus hijos cuando muera, ¿qué ocurrirá entonces? Y el único modo de hacerlo es fingir su muerte y, de hecho, está siguiendo a cierta distancia el caos que le sigue”, señaló.

A pesar de que es una simple suposición, esta teoría es la misma de muchos seguidores de la serie que no están convencidos por la sorpresiva forma en que se dio su fallecimiento, y cómo los directores nunca han mostrado el cuerpo de Logan ya muerto.

Para este domingo 28 de mayo, se despide la serie con un episodio de 1 hora y 30 minutos de duración en la que se definirá quien será el encargado de dirigir el conglomerado de empresas Waystar Royco

Tráiler del último episodio