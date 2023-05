“A mí nadie me rechaza”: Rubén pierde los estribos y planea venganza en “Juego de Ilusiones”

En el final del capítulo de este viernes de “Juego de Ilusiones”, Rubén revela sus verdaderas inteciones y jura venganza en contra de las hermanas Mardones, según recoge Página 7.

Cabe recordar que el abogado estaba planificando su matrimonio con Sofía, la que rompíó el compromiso luego de enterarse de diferentes infidelidades de su prometido.

El quiebre destrozó a Rubén, así como los proyectos que tenía pensados con la encargada del Stripcenter, herida que lo motivó a cobrar venganza por la decisión de la promogénita de Mariana.

Rubén jura venganza

Estos planes dio a conocer en el capítulo emitido por Mega este viernes, cuando Victoria le consultó que sentía tras ser despedido del negocio, por decisión de la familia.

“Estoy planeando mi venganza, las Mardones van a pagar muy caro lo que me hicieron”, señaló, y al momento su madre le preguntó si la revancha incluía a su actual pareja, Camila.

Entonces, Rubén no dudó un segundo en afirmar que estaba utilizando a la estilista para que la familia Mardones Nazir pagara, según su consideración, el daño cometido en su contra.

“Ella es la llave que me va a abrir todas las puertas que necesito abrir… Las puertas de esa familia, de esa casa, a este strip center, a todo lo que iba a ser mío cuando yo me casara con Sofía. A eso yo no voy a renunciar”, manifestó con rabia.

Tras escuchar esta declaración de guerra, Victoria trató de aconsejarlo y le recordó que “la venganza no es buena”, intentando motivarlo a llevar a cabo otras actividades. “¿Por qué no te preocupas de tus proyectos? Eres una persona exitosa, lo tienes todo, eres guapo”, le comentó.

No obstante, el abogado enfatizó que no descansará hasta que esas mujeres sufran por lo que hicieron. “Yo no tengo proyectos en mi vida, mamá. Tengo un proyecto. Sofía y Mariana van a pagar muy caro por haberme humillado, porque a mí nadie me rechaza, nadie”, juró con ira.