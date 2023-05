Belén Mora cuenta amarga broma que hizo su hijo mayor por su hermanito con síndrome de Down

Belén Mora estuvo conversó sobre la relación que tiene su hijo Samuel, de 18 años, con el pequeño Rafael, que es un niño con síndrome de Down, durante el capítulo de este jueves del programa “Hoy se Habla”, al que estuvo invitada.

“Lo molesta”, inició describiendo cómo se llevan los hermanos en el espacio televisivo conducido por Yamila Reyna, María José Castro y María Elena Dressel.

En ese sentido, la comediante explicó que “en mi casa, con el Toto (Acuña), hemos criado a nuestro hijo mayor a base del sarcasmo, al humor negro, ácido”.

En concreto, contó un chiste que le hizo el joven a propósito de la condición de su hermano pequeño.

“Samuel una vez me tiró la talla y me dijo: ‘mamá, ¿sabes cuál es la única película de Disney que el ‘Poncho’ nunca va a poder ver? ‘Up’, porque es Down”, relató en el programa, causando risas disimuladas en el panel.

“Todo el día son tallas así”, explicó la standapera, que este verano se presentó en el Festival de Viña del Mar, donde logró obtener Gaviota de Plata, pero se retiró entre pifias del “Monstruo”.

En todo caso, el panel de “Hoy se Habla” le hizo notar que “es importante que el humor esté presente”, consideración que Belén Mora confirmó. “Absolutamente”, aseguró.