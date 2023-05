“Él es el culpable...”: Willy Sabor reveló los motivos de su salida en Radio Corazón

El animador y locutor radial Willy Sabor se refirió a su salida de Radio Corazón, lugar donde trabajo durante 15 años, dejando huellas con su particular estilo de voz. Sin embargo, no se quedó con los mejores recuerdos, puesto que sinceró no era muy valorado por las jefaturas.

Fue en el programa “Tal Cual”. donde en conversación con José Miguel Viñuela y su excompañera de Morandé con Compañía, Marlen Olivarí, comentó cómo fue su dolorosa salida, tras realizar gran parte de su carrera en la emisora.

“Es donde yo nací, estuve 15 años (pero) sentía que no valoraban mucho mi trabajo, respecto a plata y a trato”, consignó La Hora.

Willy Sabor. Fuente: Canal 13.

Willy Sabor por salida de Radio Corazón

“En esa época pedía aumento de sueldo y de las diez veces me pescaban una, me aumentaban tres pesos y así me daban duro durante años, sabiendo que les generaba mucha plata”, sinceró.

“El gran jefe no quiso, tenía algo personal contra mí. Él no quiso que yo volviera, él es el culpable”. — Willy Sabor por jefe de Radio Corazón

Además, Willy Sabor, cuyo nombre es Guillermo González, reveló que se necesidad de dejar la radio fue producto del clima laboral y no fue exclusivamente por el dinero. Eso sí, reconoció que “todo lo que aprendí, lo aprendí ahí, en ese consorcio” y que de igual forma “tuve bonitas experiencias”.

Pero, finalmente, la gota que rebalsó el vaso para que su “Corazón” se rompiera definitivamente, fue cuando quiso volver para un nuevo proyecto, pero el dueño le cerró la puerta en la cara.

“Cuando terminó (radio) Candela, me llamaron de la Corazón con un proyecto para volver (sin embargo) el gran jefe no quiso, tenía algo personal contra mí. Él no quiso que yo volviera, él es el culpable”, enfatizó.

Tras escuchar sus palabras, José Miguel Viñuela defendió a Willy Sabor y realizó un llamado al conglomerado.

Incrédulo ante las palabras de su entrevistado, José Miguel Viñuela envió un directo mensaje mirando a cámara: “Amigos de Radio Corazón, yo creo que aquí tienen un emblema».

“Yo creo que Willy fue inspiración para muchos locutores nuevos”, concluyó el animador, a ver si el gran jefe reconsidera su decisión.