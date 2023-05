La noche en que Benja Vicuña perdió los estribos en fiesta de adolescentes: “Y le pongo una patada a uno...”

Benjamín Vicuña será uno de los invitados a “Podemos Hablar”, donde revelará un particular episodio con unos vecinos, a los pocos meses de estar en casa con su primera hija con Pampita, Blanca.

“Había sido papá hace muy poquito, mi primera vez y me fui con mi guagüita para la casa como un león enjaulado, primerizo. Costó un montón que se quedara dormida, logramos conciliar el sueño con mi mujer de la época y de repente hay un cumpleaños en la casa del hueón de al frente”, comienza a relatar el actor.

“No sabia qué hacer y eran las 4 de la mañana. Entonces agarro y me pongo un pijama, agarro las llaves del auto, me subo al auto, me bajo, dejo el auto ahí y empiezo a ver unas marabuntas, parecía una casa ocupa. Comienzo a ver unas capuchas, unas cosas. Me voy metiendo y había puros cabros chicos y dije, chucha, una fiesta ilegal”, sigue relatando.

“Y gritan: ¡Buena po Vicuña!”

“Y le pongo una patada a uno. Aparece un señor, que era el dueño de la casa, ya que había una fiesta de quince, comienzan los empujes con los integrantes de la fiesta, porque me había metido a la casa y pido disculpas, pido perdón. Voy saliendo y el auto no estaba, se habían llevado el auto, cabros de mierda, se me venían tirando encima”, relata Vicuña.

“De repente mi mujer de la época con la bata recién parida pensó que me había quedado en la fiesta hueón. Y me rescató de ese momento, donde quedó claro que yo estaba defendiendo a mi familia”, terminó.