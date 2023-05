“Lloré y me sentí muy identificada”: escena en “Como la vida misma” dejó lágrimas y aplausos

La teleserie de Mega “Como la vida misma”, le ha hecho honor a su nombre. Como por ejemplo, con la escena emitida este jueves donde Joselo (Max Salgado), el hijo mayor de Soledad (Sigrid Alegría), para en seco a sus hermanos menores, que no reaccionaron nada bien a la nueva relación que está estableciendo su madre con Alonso (Diego Muñoz).

Sole les preparó una cena especial para hablar de su relación, tras ya un tiempo separada del padre de sus hijos, pero los dos menores no querían probar bocado. Fue ahí que Joselo perdió la paciencia. “Parece que a este parcito se le olvida todo lo que has hecho por nosotros desde que te separaste del papá. Se les olvida quién lava la ropa, quién nos plancha la ropa, quién se queda con nosotros hasta el amanecer si es que alguno de nosotros se enferma”, comenzó diciendo.

Argumentó que su papá Marco (Andrés Velasco) no paga nada por pensión alimenticia, “para que ustedes sepan, mi mamá tiene todo el derecho del mundo para salir con quién quiera y rehacer su vida. Y si ese tal Alonso la hace feliz, lo mínimo, de verdad, lo mínimo que podemos hacer nosotros, es apoyarla”, agregó.

Los comentarios de los televidentes

“No hay mamá, que no quiera un hijo como Joselo”; “Excelente escena!!!... lloré y me sentí muy identificada...era como escuchar a mi hijo”; “Que gran escena!”; “Lloré... Los hijos, a cierta edad, no valoramos lo que significa cada esfuerzo de una madre, desde lavar la ropa y tener todo limpio hasta salir a trabajar y llegar cansada a hacer almuerzo para el otro día y tanto más. Una mamá de tres y separada, que vive con los hijos es tremenda pega... Una no anda llorando por la vida ni haciéndose la vissstima, pero pucha que me llegó al corazón cada palabra del joven. Que lindo ese papel del actor, protector de sus hermanos, responsable y preocupado de mamá”.