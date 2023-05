“Pagan muy mal a los artistas chilenos”: Bombo Fica reveló verdadera razón de por qué no quiso ir a Viña 2023

A principios de año, nos enteramos que el humorista Bombo Fica tuvo la oportunidad de presentarse en el Festival de Viña del Mar, pero no aceptó la oferta. En ese momento se habló de distintos montos que se le habrían ofrecido, pero él guardó silencio al respecto.

Recién ahora habló del tema con la verdad y esto tras ser invitado a un nuevo capítulo del programa ‘Fuera del Área’ de Radio Agricultura, donde habló con Pedro Carcuro y le entregó los motivos que lo llevaron a quedarse fuera del último Festival de Viña.

“No fui por lo que me ofrecieron. Algunos se reían porque me decían tú eres comunista y deberías ir gratis. Esa es la figura que algunos creen, que el comunista tendría que ir a pata pelada, vivir en una mediagua y andar tirando una molotov, una tontera”, comenzó diciendo.

No quiso 40 millones

“Le voy a contar la firme. A mí me ofrecieron 40 millones y a Karol G le pagaban 800 millones. ¿Por qué yo iba a recibir el 5% de lo que ella cobraba? Eso era lo que tras bambalinas se comentaba. Habría que hacer una auditoría y saber si fue tan así”, aseguró Bombo Fica.

Simplemente, al humorista chileno no le pareció la idea de que una cantante extranjera recibiera un pago mucho mayor que él, siendo que la rutina de los humoristas es cuando se alcanza el peak de sintonía. Por otra parte, cuenta con una extensa carrera que avala su prestigio.

“Yo creo que por menos, ella no iba a venir. Estamos hablando de una artista que trabaja a un nivel superlativo en Latinoamérica, es otro mercado. Este país paga muy bien a los artistas extranjeros y le paga muy mal a los artistas chilenos”, agregó el comediante.

“A mí me ofrecieron eso y no lo entendía, si yo iba a marcar el rating. Además yo tengo una trayectoria de 37 años. He demostrado que soy un artista de primer nivel. Es feo que yo lo diga, pero dentro del ámbito en el que yo me manejo soy considerado un artista que está en un buen nivel”, concluyó Bombo Fica.