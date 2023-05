Uber revela llorando que lo usaron para abandonar a abuelita en asilo y en el día del cumpleaños de ella

Un conductor de Uber contó una historia desgarradora a través de TikTok, la cual tuvo lugar el pasado lunes en Colima, cuando tuvo que realizar un viaje que no se lo esperaba y terminó llorando lágrimas de tristeza.

Uber llevó a una anciana al asilo y rompió en llanto

El joven comenta que aproximadamente a las 10 de la mañana llegó a desayunar a un lugar de comida rápida, donde comió un café y un pedazo de torta, pero se le olvidó desconectar la aplicación y le llegó un viaje en forma de alerta, el cual no pudo declinar pues la aplicación lo penalizaría.

Al llegar a la ubicación, vio a una señora de edad con unas bolsas negras encima, por lo que esperó que saliera el cliente. Sin embargo, se dio cuenta que la mujer estaba llorando y se secaba las lágrimas con un mandil que tenía puesto, mientras miraba a la casa de dos pisos, pero nadie salía y le enviaron un mensaje.

“Me dice ‘no voy a salir, vas a llevar a una persona que está aquí afuera, anda vestida así y así’, estaba describiendo a la viejita pues, me dice ‘la vas a llevar a la ubicación que te puse’, entonces me bajo y me acerco a donde estaba la viejita sentada, le doy la mano y le digo ‘hola señora, buenos días, la vengo a llevar a donde va’, entonces voltea y me ve y empieza a llorar más”, aseguró el conductor.

La historia se hizo viral en TikTok

Ante el llanto de la mujer anciana, el joven le preguntó si se sentía bien.

Es que no me quiero ir, yo no más me hice pipí, dile a mi hija que yo no he hecho nada malo, si quiere yo lavo mi ropa, yo nada más me hice pipí, yo no hice nada malo”, respondió la anciana.

El joven subió las cosas de la señora para llevarla a su destino, y al llegar al lugar, se dio cuenta que era un asilo, situación que le rompió el corazón.

“Pues muchas gracias muchacho por escucharme y por la torta, ni siquiera se acordaron que hoy era mi cumpleaños”.