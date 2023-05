¿Volvieron?: Martín Cárcamo le deja coqueto mensaje a Ale del Sante y suenan alarmas de reconciliación

Que terminaron antes del Festival de Viña del Mar; que fue él el que decidió terminar porque quería que vivieran juntos; que fue ella la que se alejó, en fin, hay muchas teorías para el supuesto término entre Martín Cárcamo y Ale del Sante, tras casi 10 años de relación.

De hecho, la misma Titi García-Huidobro dijo en el programa “Sígueme y te Sigo”, que “nunca quisieron vivir juntos porque ambos sentían que la relación estaba mucho mejor así. Incluso ella fue la que puso el definitivo no a convivir, porque Martín tenía muchas ganas de formar una familia, pero ella prefirió y le dijo que no, que mejor las cosas puertas afuera (...) ellos desde el 2022 que ya no publican nada juntos, como lo hacían comúnmente”.

Pero...en uno de los últimos post de la maquilladora, se puede ver un coquetón comentario del animador de Canal 13.

Y es que una seguidora le escribió a Del Sante que está de viaje: “Que regiaaaa, cada día más guapa!!! Dónde están los productores que no te ponen a animar un programa, NO puedes estar tras las cámaras!!!”.

Y es ahí donde Cárcamo le responde: “lo mismo opino!!! Dónde están??? Regia”.