“Hay que ser muy descriteriado”: Doctora Cordero contó el desprecio que le hizo José Miguel Viñuela

La Doctora Cordero contó el feo gesto que tuvo con ella José Miguel Viñuela, tras despreciar un especial regalo confeccionado por ella misma para su hijo mayor, Diego. Durante una entrevista en el programa “Tal cual”, la profesional reveló que le tejió un chal con mucho cariño para Viñuela cuando este se convertía en padre por primera vez.

Dicho obsequio lo dejó en la conserjería para que José Miguel fuera a retirarlo. Sin embargo, el animador nunca se acercó a recogerlo.

La Doctora Cordero expresó su sorpresa y decepción ante este desaire por parte de Viñuela. “Yo dije ‘por Dios que le caigo mal a este gallo’”, contó la profesional.

Ante la situación, decidió regalar el chal a Polo Ramírez, quien iba a convertirse en abuelo, y este lo recibió con alegría y gratitud.

“Estamos emparentados”, bromeó el animador, excusándose porque fue “papá a los 40″, por lo que estaba “sobre estimulado por todas partes”.

En medio de la polémica, Paty Maldonado también criticó la actitud de José Miguel Viñuela por no retirar el regalo. “Hay que ser muy descriteriado, poco generoso, poco caballero, por decir lo menos… De no retirar un regalo que una persona que con todo cariño se lo ha hecho”, dijo Maldonado y lamentó que el animador no haya valorado el gesto de la Doctora Cordero, quien le dedicó tiempo y esfuerzo al confeccionar el regalo.

José Miguel Viñuela, junto a su esposa Constanza Lira, tienen cuatro hijos. El mayor de ellos, Diego, nació el 27 de junio de 2015 y actualmente tiene 7 años. Le sigue Tomás, quien nació prematuro el 14 de marzo de 2017 y acaba de cumplir 6 años. Clara, la primera hija mujer del matrimonio, nació el 23 de mayo de 2019 y cuenta con 4 años de edad.