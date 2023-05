Simón Pesutic explica por qué no se refiere a su vida amorosa y personal: “No es tan necesario”

El actor chileno Simón Pesutic explicó por qué es reacio a las entrevistas con la prensa y a contar sobre su vida amorosa y personal, en conversación con Tiempo X.

El intérprete, que hace poco lo vimos como uno de los hermanos Rodríguez en “La Ley de Baltazar” y que se ha defendido sobre posibles privilegios al ser hijo de un reconocido actor (Mauricio Pesutic), recientemente debutó como poeta al publicar y presentar su poemario “Palabras Marchitas”.

Consultado por el citado medio a si estaba en pareja, Simón respondió de entrada que “no es un tema que sea necesario hablar”.

La reticencia a hablar de su vida privada

El responsable de dar vida a Camilo Beltrán en “Juegos de Poder”, explicó que esta reticencia a referirse a su vida amorosa y personal se debe al deseo de proteger su lado más íntimo. En este sentido, reafirma que es el motivo “sin duda, porque en el fondo me gusta hablar de mi trabajo, en ese contexto es que quise abrirme más con este libro”.

“Me es incómodo hablar de cosas muy personales, porque nunca en realidad lo he hecho y porque tampoco me he expuesto en ningún sentido. Nunca he hablado en general de mi vida. He dado pocas entrevistas, me cuestan un montón si no están antepuestas por el trabajo”, añade Simón.

En relación a esa puerta literaria hacia su mundo interior, Pesutic reconoce que la opción de no referirse a su vida personal “puede ser un poco contradictorio con el libro, que es mostrar mi intimidad, pero es de un lugar muy distinto”. Asimismo, subraya que evita hablar de temas más personales porque “cuido ese espacio lo que más puedo. Es incómodo, no es tan necesario”.