Botota Fox contó terrorífica historia de violencia que vivió como transformista: “Me agarra de mi pelo y me tira para adentro”

La transformista Botota Fox fue la segunda invitada que recibió a Amparo Noguera, Emilia Ríos y Miguel Acuña. Mientras en “La Divina Comida”. Ellos estaban disfrutando del plato principal, la comediante contó sus inicios en el transformismo, y a propósito de esto, Noguera le consultó si ha vivido situaciones de violencia.

Ella contó que solamente lo vivió una vez, cuando era trabajadora sexual. Botota contó que un hombre la llevó a un lugar apartado y le dijo que “le iba a hacer gratis, hueona”; ella para tranquilizarlo le habló cariñosamente y le afirmó que si no tenía plata no importaba.

“A pata pelada salí corriendo”

Fox contó que el hombre se había metido a un humedal, así que ella le sacó las llaves del auto, abrió la puerta, pero no pudo escapar en ese instante. “Me agarra de mi pelo y me tira para adentro, y me dice ‘¿Pa’ dónde vai, conchatumare? Pásame las llaves’”, relató.

“Me tiró tan fuerte de mi pelo, que se tuvo que haber quedado con pelo mío, y a pata pelada salí corriendo, y el hombre venía corriendo (detrás de ella). Yo tiré las llaves al río Aconcagua, después hice parar un bus que llevaba puros mineros”, agregó la transformista.

“Me pararon porque me veía como mujer, pero cuando yo me subí, me dijeron ‘no, bájate’. Yo le dije ‘no, estai hueón, yo no me voy a bajar. Lo único que necesito es que me tires para la ciudad’. Esa fue la vez que me pasó”, concluyó Botota Fox.