Dónde se puede ver el biopic de la querida Tina Turner

El pasado 24 de mayo quedó marcado en la historia como un día gris, pues partió de forma física la icónica cantante y leyenda de la música, Tina Turner. Tras una inmedible carrera, la estrella murió en paz en su casa, a sus 83 años. “El mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, informó su representante a los medios.

La artista de ‘voz de trueno’ se hizo acreedora en su carrera de ocho premios Grammy, ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991, ser reconocida en los Kennedy Center Honors de 2005 por los logros de su carrera y un sin fin más distinciones.

Su influencia en la música es indiscutible pero en el mundo del cine también se pudo adentrar, colaborando en varias películas como en Mad Max: más allá de la Cúpula del Trueno, donde interpretó a la villana Aunty Entity. La vida de la estrella también acaparó la pantalla grande, con la biopic Tina (What’s Love Got to Do with It)

Este proyecto, basado en la autobiografía I, Tina de 1986, estuvo en las manos del director Brian Gibson (Poltergeist 2). La historia sigue los pasos de Anna Mae Bullock desde sus comienzos, cuando era una pequeña a la que constantemente le llamaban la atención en la iglesia bautista por cantar en exceso, su paso por los primeros clubes nocturnos, su debut en la música y hasta el encuentro con quien se convertirá en su pareja, el abusivo Ike Turner. Luego el filme hace foco en los constantes abusos de Ike, hasta mostrar cuando Anna Mae da el paso necesario para terminar con el sufrimiento, apartando a Ike y recuperando lo único valioso de la relación, su nombre artístico: Tina Turner.

¿Dónde se puede ver este biopic?

Quienes quieran ver Tina, deberán saber que el filme biográfico está disponible para Latinoamérica en Star+, mientras que en España forma parte del servicio de Disney+.