Fabricio Vasconcelos aclaró que su accidente en moto no fue grave: “Estoy bien, puedo caminar perfecto”

El brasileño Fabricio Vasconcelos salió a aclarar en sus historias de Instagram que su accidente en moto de cerro no fue grave, y que la reacción fue sacada de contexto y aumentada por la prensa.

“Salí en la prensa de que estaba casi muerto, mentira nadie me ha llamado para preguntarme para vender diarios y poner una noticia fantástica que tuve un grave accidente en moto. Me saqué la chucha sí, pero estoy bien”, señaló.

“Me pelé el brazo, me fracturé un dedo, pero me he fracturado 200 dedos ya, para mí no pasa nada; y me rompí el ligamento medial lateral de la rodilla (...) que en general se sana solo, no es como el cruzado que hay que operar”, aclaró el exintegrante de “Porto Seguro”.

“Puedo caminar, cojeando, tengo que estar con la rodillera. El médico me dijo que tenía que estar con bastón, pero no voy a utilizar bastón. Estoy bien, puedo caminar perfecto, pero no puedo bailar, puedo caminar. Me está llamando gente de todos los países como si yo estuviese internado en estado de coma”, comentó.

Él lo quiso aclarar debido a que los portales “aumentan la noticia, pero estoy bien, sólo me golpee muy fuerte y eso es todo. En un par de semanas ya estaré bien. Quise aclarar para que familiares, amigos, y me siguen no piensen que estoy para la caga”, afirmó Vasconcelos.

Cabe mencionar que no nos contactamos con Fabricio, tal como lo mencionó, pero se sube su aclaración para dar cuenta de la naturaleza del accidente.