Fabricio Vasconcelos mostró sus heridas a sus seguidores tras su accidente en moto

El exintegrante de Porto Seguro, Fabricio Vasconcelos, le hizo saber a las personas del Casino Enjoy Pucón donde se iba a presentar, que no podía asistir al evento debido a que sufrió un accidente en moto hace unos días.

“Pensé que me podía recuperar, pero hice los exámenes que faltaban, me rompí el ligamento medial lateral de la rodilla, estoy con dificultad para poder caminar, solo con bastón. Me fracturé un dedo de la mano y algunas otras cosas que me lastimé por el cuerpo”, reveló.

Fabricio subió fotos de sus heridas junto al video, en la cual se ve su brazo con heridas de fricción, su pierna con una especie de venda deportiva, y la fractura de su dedo meñique.

Él aprovechó de pedir disculpas a “toda la gente hermosa”, y aseguró que estaría en ese instante en Pucón, si no hubiese sido por su accidente. Sin embargo, él se comprometió a presentarse en el casino: “Apenas me recupere, volveré a estar con ustedes”.