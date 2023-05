Helhue Sukni está disconforme con el mercado de hombres: “¿Cuándo chucha voy a encontrar a alguien que tenga mi misma capacidad mental?”

La abogada Helhue Sukni subió un nuevo video a sus amigos este sábado tras una noche en casa, porque quería descansar después de haber salido de rumba el día anterior.

La querida mujer de leyes contó una historia del cumpleaños que fue el viernes, en donde conoció a un hombre. “Anoche conocí a un hueón, bien regio el hueón, pero abrió la boca y la cagó, hablaba puras hueas”, partió.

“Yo no estoy en edad, ni tampoco estoy tampoco con mente psicológica y psiquiátricamente dispuesta a escuchar a un hueón que hable hueas. Así que, lamentablemente, uno más despechado de mi vida, ¿Cuándo chucha voy a encontrar a alguien que tenga mi misma capacidad mental?”, preguntó la abogada.

“Me pidió el teléfono el hueón, no le di nada el teléfono privado, le di el teléfono de los clientes. Ahí me estaba escribiendo, así que no chao”, concluyó.