La canción que lo inició todo: Shakira expuso su crisis con Piqué desde 2020 ¿Y no lo notamos?

Hace casi un año que se oficializó la separación de Shakira y Gerard Piqué, a principios de junio de 2022, desde entonces, la expareja hizo de su ruptura una de las más mediáticas del espectáculo, colocándose en los titulares de los medios desde que se habló de la infidelidad por parte del español a la cantante de ‘Antología’.

Desde entonces, mientras aún vivía en su mansión de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, Shakira, sus hijos y el propio Piqué, con el resto de su familia, han sido perseguidos por la prensa en cada paso que dan, o al menos así fue hasta la mudanza de la colombiana a principios de abril de 2023 a Miami.

Shakira Getty Images: Matias J. Ocner/Miami Herald via AP (MATIAS J. OCNER/AP)

Desde su estancia en Miami, Shakira ha adquirido popularidad por la serie de famosos con los que se ha relacionado, entre ellos, Tom Cruise, Lewis Hamilton, Gisele Bündchen y hasta un jugador de la NBA, mientras se le vio asistiendo a uno de los juegos de ‘Miami Heat’.

Shakira habló de su crisis con Piqué mucho antes ¿Y no nos dimos cuenta?

De entre toda la polémica, lo que más ha destacado han sido sus temas, donde uno a uno, la colombiana ha ido desglosando el estado de su relación con el español, entre los cuales, se asegura que había empezado con Monotonía, aunque, el tema con Rauw Alejandro, ‘Te Felicito’, ya estaba dando algunos indicios con algunos de sus versos.

Shakira Youtube Shakira: "Shakira, Ozuna - Monotonía (Official Video)" (Youtube Shakira: "Shakira, Ozuna - Monotonía (Official Video)")

Posteriormente, estrenó ‘Monotonía’, la Sesión #53 con Bizarrap y el último junto a Karol G, que, además, han dado a la cantante una serie de récords Guiness y el apoyo incondicional del público, esto terminó de afianzarlo con ‘Acróstico’, un tema de amor dedicado a sus hijos, quienes se convirtieron en el principal motor de Shakira, y así lo hizo saber a través de sus letras.

Pero existió un tema que parece haber hablado de su situación con Piqué muchos años antes, y que, quizá no habíamos notado, al menos no hasta ahora, donde diferentes usuarios han empezado a especular que todo comenzó aquí.

El tema de Shakira y Anuel AA donde expuso su crisis con Piqué

Tras conocerse en 2010, Shakira y Piqué se convirtieron en una pareja inseparable, pero, luego de 12 años juntos, ambos harían el anuncio oficial de su separación, con rumores de crisis que comenzaron en 2017 y que se hicieron más fuertes al paso del tiempo, con problemas, llantos, discusiones y una infidelidad que terminó zanjando todo.

Fueron las redes sociales las que impulsaron la teoría acerca de la supuesta crisis que Shakira y Piqué estaban viviendo, iniciado desde 2020, con un tema donde estuvo acompañada por Anuel AA, titulado ‘Me Gusta’ y es que los versos, ventilaban que quizá el español había estado perdiendo el interés tomando una nueva actitud.

Shakira y Anuel AA Youtube Shakira: "Shakira, Anuel AA - Me Gusta (Official Video)" (Youtube Shakira: "Shakira, Anuel AA - Me Gusta (Official Video)")

“Antes me llenabas la casa de rosas. Y ahora solo vive llena de tus cosas. Te perfumabas cuando iba a visitarte. Y ahora ni compras la cuchilla pa afeitarte. Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar. Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar. Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles”.

Un año más tarde, Shakira estrenó ‘Don’t Wait Up’, donde escribió: “¿Por qué no dejas tu teléfono y me miras a los ojos? Me vestí bien para ti, pero pareces muy ocupado; tal vez ‘espacio’ es todo lo que se necesita esta vez para solucionar lo nuestro”.