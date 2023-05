Taylor Lautner publica un emotivo video donde responde a las opiniones en contra de su cambio físico

A sus 31 años, Taylor Lautner sigue disfrutando de una vida llena de éxitos debido a su participación en la popular saga de películas de “Crepúsculo”, pues, si bien ahora no se le va tanto en la gran pantalla, ha conseguido mantener su carrera a flote, excepto por una serie de fuertes críticas por su cambio físico, las cuales ha salido a detener.

El tiempo pasa para todos y así mismo, uno no siempre tiene el mismo estilo de vida o las mismas metas, por lo que, los cambios físicos suelen ser bastante comunes y en muchas ocasiones hasta necesarios, pero, para los fans del actor esto ha sido un tema sumamente polémico, lo cual ha causa una lluvia de críticas en su contra.

Lo que Taylor Lautner tiene que decir con respecto a las opiniones negativas sobre su cambio físico

“Si esto fue hace 10 años, hace cinco años, tal vez incluso hace dos, tres años, eso realmente me habría molestado. Me habría hecho querer simplemente meterme en un hoyo y no salir” dijo el actor en el video donde habla sobre los comentarios sobre su cambio físico.

No es la primera vez que una celebridad se preocupa por el camino que han tomado las redes sociales y tan solo hace falta ver algunos de los comentarios que le dejaron al actor nacido en Grand Rapids, Michigan para darse cuenta de lo importante que es su respuesta.

De acuerdo a Lautner, esta situación es una “locura, ese es el mundo en el que estamos viviendo”, pues un simple video de él y su esposa en un programa de televisión le ha valido odio por todos lados simplemente por cómo ha cambiado.

El cambio físico de Taylor Lautner

Como comenta el actor, se trata de un tema que parece una locura, pues tan solo hay que ver el resto de sus publicaciones para darse cuenta de que realmente no ha cambiado mucho físicamente además de los cambios esperados por la edad y las respuestas de los fans parecen totalmente desmedidas.

“Mi punto más importante es pensar y recordar dónde pones tu valor en la vida, y también ser amable” dijo el actor, antes de concluir “No es tan difícil. Seamos amables entre nosotros. Difundamos el amor y la positividad. Es así de simple”.