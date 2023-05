“¿Te has hecho fotos desnudo?”: La juguetona respuesta de Rodrigo Sepúlveda a la pregunta de Pamela Díaz

La entrevistadora estrella Pamela Díaz subió un nuevo video a su canal de Youtube, y se sentó junto al periodista Rodrigo Sepúlveda para bombardearlo con sus originales preguntas en su programa “Sin Editar”.

La “Fiera” le consultó si es que se ha sacado fotos desnudo, y Sepu le respondió “sí, yo creo que me he hecho una con la Paula (su esposa)”. Pamela le preguntó si las había borrado o seguían en la nube digital, pero Rodrigo le aclaró que las fotos estaban impresas.

“Pero no, ¿qué está hablando? ¿Cómo va a imprimir una foto? ¿Ustedes se sacaron una foto y la imprimieron?”, preguntó Díaz.

“Sí las vieron...”

“Nosotros fuimos, sacamos una foto, o sea varias dentro de un rollo, y fuimos a imprimir las fotos”, aclaró Rodrigo. “Ahh ya, estamos hablando de un rollo antiguo, no hay internet, no hay Wi-Fi, ni una de esas cuestiones (...) no hay algo que te puedan hackear después”, señaló la “Fiera”.

Sobre si las conserva, el periodista le contestó que las tienen guardadas al fondo del velador. A Pamela le causó la duda de qué pasaba si las hijas las veían, y él le aseguró que ya las habían visto.

“Sí las vieron, pero yo justo le había tapado unas partes, así que fueron bien hechas”, terminó el comunicador, quien le guiñó a la cámara.