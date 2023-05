“Yo me miro al espejo y me encuentro cada vez más rica”: La sincera respuesta de Pamela Díaz

La periodista honoraria Pamela Díaz subió su última entrevista a su canal de Youtube de su programa “Sin Editar”, en la cual se sentó con el conductor de noticias de Mega, Rodrigo Sepúlveda.

La “Fiera” le consultó si es que se encuentra más atractivo con el pasar del tiempo, por lo que él le digo que eso lo tenía que responder ella. Sin embargo, en vez de darle una opinión sobre la apariencia física del periodista, Pamela comenzó a hablar de sí misma.

“Yo me miro al espejo y me encuentro cada vez más rica. No sé si es el tiempo o es mi ego, pero cada vez me siento mejor. Yo veo fotos de atrás, y tengo cara de plato, ¿No has cachado que uno tiene la cara redonda en cierta época?”, preguntó Díaz.

Sepu le contestó que él encontraba que siempre se ha visto bien, por lo que Pamela le respondió “sí po’, eso me suele pasar con la gente (que la halaguen) que me dice eso, pero uno se ve y tiene cara de plato”.

Finalmente, Rodrigo dio su respuesta a la pregunta, y le dijo que “yo encuentro que soy un disfrutador de la vida, entonces eso me hace ver distinto”.