“A llorar a la lloreria”: madre de Piqué indignada porque Clara Chía no necesita de su hijo

“A llorar a la llorerías”: madre de Piqué indignada porque Clara Chía no necesita de su hijo.

Recientemente se conoció que a Montserrat Bernabeu ya no le está conviniendo darle tantas concesiones ni el pasar más tiempo con su yerna, pues ella ha demostrado que se vale por sí sola y que no es tan dependiente del exfutbolista. Esto ha hecho que ambas ya tengan varios desencuentros en los que ya existen ciertos roces y hasta molestias entre ellas tal y cómo llegó a suceder con Shakira.

Piqué Parece que su madre ya no quiere a Clara Chía Martí (@3gerardpique / David Ramos/Getty Images / Instagram)

Sin embargo, muchos se preguntan cuál es su inconformidad ahora, pues esta chica al parecer cumple con los requisitos de lo ella considera aceptable para su hijo. Pero a través del programa ‘Chisme No Like’ se reveló lo inimaginable: que la suegra ahora está molesta porque la joven sale a divertirse sola con sus amigas cuando el español está de viaje visitando a Milan y Sasha.

Madre de Piqué indignada porque Clara Chía no necesita de su hijo

A criterio de los periodistas del programa de chismes que se transmite por Youtube, a la madre de Piqué ya le está molestando que la joven de 24 años esté captando la atención de todos hasta el punto de que ya la ven más amigable e incluso más dispuesta a dar la cara a los paparazzis incluso cuando está sola.

Al parecer le estaría incomodando que ella brille con luz propia y que además ocupe la atención hasta de los haters que ya no la cuestionan tanto y han terminado por aceptarle hasta sus desaciertos en sus looks. Por si fuera poco, aseguraron que eso ya ha creado peleas entre ellas, pero han sabido manejarlo todo con mucha prudencia, pues por ahora, no quiere que nada se sepa, sobre sus problemas internos. Pero, lo que más la alteró es que en la reciente salida de Clara demostró que le gusta la fiesta y la bebida, pues fue vista muy alegre con sus amigas.

Mientras, Clara Chía sigue haciendo de las suyas y más cuando su amado está en Miami, lugar en el que se le ha visto también muy animado paseando con otras chicas muy parecidas a su rubia novia.