Actriz Gaby Hernández reveló que rechazó personaje en nueva producción de Mega porque “pagaban muy poco”

La talentosa actriz Gabriela Hernández ha dejado en claro que no está dispuesta a comprometer su valioso trabajo por una remuneración insatisfactoria. Recientemente, reveló que rechazó un papel en la próxima teleserie de Mega, Generación 98, debido a que le ofrecieron un monto muy inferior al que consideraba justo.

La propuesta consistía en interpretar un pequeño rol dentro de la trama, similar al que desempeñó en el pasado en Juego de Ilusiones. Sin embargo, Hernández se negó a aceptar la oferta de la estación televisiva debido a la poca valoración que sentía hacia su trabajo, según declaró al diario El Mercurio.

“Les dije que no porque me pagaban muy poco. Solicité un aumento de tan solo 50 mil pesos y me dijeron que no”, afirmó la actriz con determinación.

Además de la cuestión salarial, Hernández también hizo hincapié en la desigualdad de sueldos que existe entre actrices y actores en la industria del arte dramático. “Yo no pretendo ganar lo que ganan otros actores porque eso es reflejo de lo que pasa en la sociedad y se debe pelear a través de Chileactores”, expresó la artista.

“He hecho personajes que han tenido mucho éxito como Lita de Pituca sin Lucas”, añadió, además recalcó que considera que aún sigue vigente.

Hernández subrayó su preferencia por dedicarse a otros proyectos fuera de la pantalla chica y aseguró: “A estas alturas, tampoco necesito la televisión”. Actualmente, está enfocada en sus obras de teatro, que recorren diferentes lugares de Chile.

Entre sus proyectos actuales se encuentran las aclamadas obras Viejas de mierda y el monólogo titulado Molly Bloom, en el que interpreta un papel protagónico. Además, pronto formará parte del estreno de la trilogía de Viña de Sergio Vodanovic, que se llevará a cabo el 8 de junio en el teatro CA660.