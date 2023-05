“Estamos en horario de protección al menor”: El cariñoso saludo de perrito a periodista de “Buenos días a todos”

Josefina Valenzuela, periodista del “Buenos días a todos”, protagonizó un cómico chascarro en vivo luego de que un perrito se encariñara mucho con ella.

Todo comenzó cuando la notera de TVN estaba en Quinta Normal para dar a conocer el caso de “Anciano”, el can que se encontraba extraviado a las cercanías del Metro Cumming y que finalmente fue recogido por una pareja de la comuna.

“Estamos buscando a sus dueños”, anunció la ‘Pítu’ Valenzuela antes de que ocurriera el divertido momento.

En ese momento, el animal se mostró bastante “cariñoso” con la joven reportera: “Yo estoy aquí, con el susodicho. Ojo, que se enamoró un poco de mí. Vamos a tratar de retenerlo”, manifestó la comunicadora mientras estaba intentando alejar al perro de su pierna.

“Estamos en horario de protección al menor. No es la forma, no me invitó ni una piscola, nada”, agregó en tono de broma.

“No es la forma, perrito”, añadió Eduardo Fuentes desde el estudio del matinal de TVN.

Mucha confianza

Minutos más tarde, el perrito volvió a encaramarse en la pierna de Josefina Valenzuela: “Oye, ya basta”, lo alejó el entrevistado, que adoptó momentáneamente a ‘Anciano’.

“Son cosas que pasan. Tuvimos mucho rato para ganar cariño con ‘Anciano’, ganamos confianza”, bromeó nuevamente la periodista.

“Es un galán, se las trae el hombre. Corremos peligro así como anda ahora”, sentenció su actual dueño.