Modelo de Onlyfans destapa otro escándalo de Piqué: esto le dijo a Shakira.

Una vez más el deportista es humillado por las mujeres que no soportan el maltrato que éste le ha hecho a la artista colombiana y a sus hijos, así como al resto de su familia, pues el revelar su infidelidad y pasearse alegremente sin medir las consecuencias de sus actos con Clara Chía se ha ganado el rechazo hasta de las mujeres más sexys que trabajan en la creación de contenido para adultos.

Y es que tras hacerse viral que el exjugador del Barcelona estaba aparentemente obsesionado con Suzy Cortez, mejor conocida como Miss BumBum, no hubo quien no lo cuestionara duramente, ya que fue ella misma quien mostró las pruebas de que el ex de la intérprete de ‘Monotonía’, era quien estaba detrás de ella hasta el punto de ofrecerle un vuelo privado para que pudieran estar juntos en Londres.

A Piqué lo rechazan hasta las chicas de Onlyfans

Luego de esa impactante revelación Piqué quedó al descubierto, tanto que las duras críticas hacía las peticiones que éste le hacía a la modelo de Onlyfans resultaron abominables pues el deportista gustaba de su “pompis”, tanto que le llegó a preguntar cuánto medía. Ante esto, la joven no dudó en usar esa pruebas para humillarlo hasta el punto de no aceptarle las fotos que le hacía llegar en la que posaba desnudo.

Incluso, su repudio fue tal que hasta comentó que no le aceptaría nada por respeto a sí misma. “Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó uno directo a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero”, dijo esta chica a El diario NY.

Pero la polémica revive hoy más que nunca luego de que la misma modelo asegurara que ya ni lee los mensajes o fotografías del deportista por respeto también a Shakira.

“Fue el que me mandó mensajes directos. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía eso...Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí. Me enviaba desnudos, pero yo no los abría. Incluso, me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto”, añadió la joven.