“Peor sería...”: Roberto Cox se refiere a su relación con los hater en redes sociales

El periodista Roberto Cox respondió a la particular relación que tiene con los hater en redes sociales, señalando que, incluso, a veces los extraña cuando no se manifiestan en su contra. Esto, debido que tiene una relación de “amor y odio” con los cibernautas que cada cierto tiempo se van en contra de sus comentarios respecto a la contingencia.

Pero, tras ser consultado en su cuenta de Instagram, en las dinámicas de preguntas y respuestas con sus seguidores, sobre cómo es capaz de soportar tanta pesados, aseguró ya estar curtido de espanto y retroalimentarse de la mala onda.

“¿Y los haters? Me encanta que existan. Hasta los extraño cuando no me putean, jaja. Son necesarios. Peor sería la indiferencia”, — Roberto Cox

“Amo despertar y verte en las mañanas ¿Cómo lo haces para lidiar con la mala onda de las redes sociales?”, fue la pregunta que le realizaron en “domingo y rondita de preguntas...”, la cual quiso compartir con los usuarios.

“La mala onda en redes sociales es infinitamente menor comparada a todo el cariño y buenas vibras que ustedes me hacen llegar”, dijo el periodista, quien saltó a la fama y reconocimiento público debido a sus contundentes despachos realizados en el extranjero con distintos procesos judiciales de interés nacional, como el caso de Nicolás Zapeda, acusado de matar a su pareja Narumi Kurosaki.

Y tras ello, señaló que le “encanta” que existan los odiosos de redes sociales, puesto que demuestran interés en su persona y que sus palabras generan revuelo.

Sus palabras cobran sentido, tras el suicidio del cantante urbano Galee Galee, de quien se comenta se quitó la vida tras sufrir ataques en redes sociales por su vida sentimental. A raíz de ello, varios famosos, Julio César Rodríguez, Coté López y Karol Lucero, entre ellos, salieron a criticar el bullying desmedido y sin regulación en Internet.