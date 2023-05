“Siempre tan mal.. que no ven proyección”: Puma Rodríguez fue blanco de críticas tras eliminación de participantes en “The Voice”

Un tenso momento se vivió la jornada de este domingo en “The Voice Chile”, puesto que dos participantes se fueron del estelar generando la molestia de los televidentes.

Cabe recordar que el espacio ya pasó la face de los Knockouts para comenzar los Playoffs, en donde los concursantes se presentarán individualmente en rondas por equipos.

El primer team que empezó esta importante fase fue la comandada por José Luis Rodríguez. Los primeros 5 que pisaron el escenario fueron Alexis Salinas, Manuel Cea, Vera Luksic, Dany Álvarez y Nico Meza, siendo esta última la que tuvo que abandonar el espacio por decisión del ‘Puma’.

“Fue una competencia que para mí en lo emocional muy complicada (…) me voy súper contenta, no me voy con pena, porque aprendí mucho”, expresó la artista.

Posteriormente, fue turno de Hadonais Nieves, el dúo de William Camus y Roberto Díaz, Valentina Audicio, Stanley Weissohn y Lisandra Valdés.

Finalmente, el Puma escogió Audicio como la segunda concursante eliminada de este episodio. “Fue todo muy hermoso, me emocioné, pero no porque esté triste, estoy muy feliz de esto”, afirmó emocionada la cantante de 25 años tras la decisión.

Eso sí, los usuarios de la red aseguraron que está decisión no fue la mejor y criticaron duramente el criterio de José Luis Rodríguez.

El puma eliminó a mis dos favoritas de su equipo, que manera de hacer todo mal viejo qlo insufrible #TheVoiceCHV — Kiqee Gallardo 🌳 (@_kiqee_) May 29, 2023

Siempre tan mal que no ven proyección #thevoicechv — JotaEle (@ThegreenMile20) May 29, 2023

al puma se le ocurre echar a nico y valentina antes que dany, manuel y vera.#TheVoiceCHV — Antonio (@artesanis) May 29, 2023

Wtf!! No esperaba nada del puma #thevoicechv — Elizabeth Aros (@elyarosc) May 29, 2023

Mal ahí Puma. Debió eliminar a Vera#TheVoiceCHV — ClauA20 🎶🖤🤍 (@Capricuarian) May 29, 2023