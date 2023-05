¿Adamari López en OnlyFans? Esto fue lo que dijo la famosa

Adamari López está disfrutando de su tiempo libre, enfocada en otros proyectos, luego de que dejó el programa “Hoy Día” y salió de Telemundo, por lo que algunos fans en redes sociales le han pedido que se una a la plataforma OnlyFans.

Sorpresivamente, la actriz respondió sobre su posible llegada a esta conocida página.

¿Qué dijo Adamari López?

Por medio de su cuenta de Instagram, la artista publicó un video, siguiendo una tendencia, la cual simula una conversación entre dos personas, en la que una de ellas asegura que en OnlyFans suele ganar 10 mil dólares por día.

Adamari finge quitarse algunas prendas de ropa, decidida a comenzar con su carrera en la plataforma.

“¿Qué se hace cuánto?… Ya me estoy abriendo mi Only... no se va a poder”, escribió López.

Reacciones en redes sociales

Luego de que el video de la artista se viralizó, surgieron algunos comentarios, destacando que varios criticaron la idea de que a sus 53 piense en ser parte de OnlyFans.

Mientras que otros comprendieron que sólo se trataba de una broma por parte de ella.

Adamari López salió de Telemundo

Hace unas semanas, la conductora dio a conocer que ya no formaría parte del programa “Hoy Día”, a vísperas de que su contrataba estuviera por concluir.

“Ya no les acompañaré cada mañana, en la que ha sido mi casa, Telemundo; así llega a su fin este hermoso capítulo que viví; sin embargo, no todo termina… agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme”, expresó Adamari.

¿A qué se dedica ahora?

La artista está enfocada en crear contenido para redes sociales, publicar diversos videos, siguiendo las tendencias actuales.

También ha mostrado que sigue dedicada a hacer ejercicio, con algunas rutinas que comparte con todos sus fans.

Además, decidió salir de vacaciones, aprovechando el tiempo libre que ahora tiene.