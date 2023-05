“Desubicada”: Carmen Villalobos es criticada por lucir vestuario “inapropiado” durante entrevista

Carmen Villalobos se ha convertido en la presentadora estrella de la televisión, pues ella logró conseguir la fama internacional, por lo que cada vez consigue nuevos proyectos que la catapultan como una de las artistas colombianas del momento.

Actualmente, es la encargada del reality Top Chef VIP transmitido por Telemundo y donde se roba todas las miradas con su carisma, belleza y sin duda alguno hermosos looks que se ajustan a su silueta despampanante.

Sin embargó, recientemente ah lidiado con las peores criticas luego de aparecer en una entrevista con un vestuario que si bien la hacia lucir sensual y radiante, muchos internautas consideran que no era el momento para usarlo.

Carmen Villalobos y el look por el que la han criticado

Fue durante una entrevista con el cantante Johnny Lozada, el último eliminado del reality cocinero, cuando la barranquillera enfrentó los duros señalamientos por el vestido que lució.

Y es que la entrevista con Lozada se puso nostálgica al hablar sobre la carrera y el legado que está dejando el ex Menudo en las nuevas generaciones, por lo que ambos terminaron con lágrimas en sus ojos, mientras él hablaba de lo agradecido que está con el público.

“Yo no había visto en todas las eliminaciones que todos los muchachos fuera de cámara me dieran un aplauso, para mi eso es, yo soy de aquí ganador, yo logré poner mi semillita en cada uno de estos chamaquitos que están empezando, este es el negocio de ellos ahora, yo estoy de salida….Yo tuve una vida que yo ni merecía pero me la dieron y yo poder ver a dos o tres chamaquitos de estos llorando porque yo me fui significa mucho para mi… significa que yo dejé mi huella”, dijo Johnny.

Sus palabras removieron los sentimientos de Carmen quien también se puso nostálgica, pero en el audiovisual se le pudo ver un vestido rojo de gran escote en su pecho, lo que hizo que desencajara en tan emotivo momento y los internautas no lo dejaron pasar.

Aunque algunos la criticaron a ella por el look, otros le recordaron a la producción que eran ellos los encargados de darle un vestuario adecuado a sus presentadoras, por lo que debieron asegurarse que estuviera acorde al momento.

“Ay no manches esa conductora con ése vestido que le pasa”, “Cual es el desafío de @cvillaloboss hacer una entrevista a un hombre con casi los pecho al aire?, “Perdón pero porque esta falta de respeto con esta vestimenta cuál es el propósito?”, “Solo pregunto : producción no tiene un código de vestimenta, si no lo tiene hágalo esto es un show familiar, no un show nocturno”, “Me parece debería vestirme elegante la presentadora más sobriedad por favor”, es parte de los comentarios.