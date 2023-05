Francisco Halzinki relata cambiazo de tarjeta tras tomar taxi en Ciudad Empresarial

El ex panelista de Me Late, Francisco Halzinki, relató la clonación de la tarjeta de crédito que sufrió tras tomar un taxi en Ciudad Empresarial, lo cual significó que le realizaran un giro por 400 mil pesos.

“Habían varios taxis ofreciendo viajes. Se me acercó uno de los conductores y ofreció llevarme al mismo precio que me cobraban por la app y que incluso tenía maquina de Transbank para poder pagarle (...) El conductor se veía confiable y mantuvimos una conversación muy trivial (...)”, señaló en primera instancia.

Pero, al llegar a destino comenzaron los problemas.

“Me realiza el cobro con Transbank, acerqué mi tarjeta y esta no pasa. Le digo que es extraño y me dice que a veces es por problemas de señal, me pide la tarjeta y hace contacto en la máquina y esta suena. Me la entrega y pongo la clave y nuevamente no pasa, me devuelve la tarjeta y me pregunta si tengo otra para intentarlo y le digo que no, pero que alcanzo el monto en efectivo (20 mil)”.

Luis Sandoval, Daniel Fuenzalida y Francisco Halzinki en "Me Late" (Instagram)

Francisco Halzinki sufrió cambiazo de tarjeta

Tras pagar y despedirse, no imaginó que al otro día se daría cuenta de lo que pasó realmente arriba del taxi.

“Al día siguiente por la mañana me llaman de mi banco y me preguntan por un giro en cajero automático por 400 mil pesos y por unos intentos de movimientos extraños los cuales fueron reiterados y no aceptados, por lo cual el banco bloqueó la tarjeta por seguridad, los cuales se habían realizado en el transcurso de la noche y obviamente digo yo no los había hecho. La ejecutiva me pregunta si tengo mi tarjeta por lo cual dudé, fui a buscar mi billetera y la tarjeta estaba ahí (aparentemente)”.

“Pero, al sacar el plástico me doy cuenta que era una del mismo banco y del mismo color pero no era la mía, me habían hecho un cambiazo de tarjeta”.

Lo curioso para Francisco Halzinki fue que, tras contar lo ocurrido en redes sociales, lo contactó una persona que también sufrió un cambiazo y ¡le habían pasado su tarjeta!.

“Una persona se puso en contacto conmigo por DM y me cuenta que el fin de semana tomó un taxi desde Bellavista y pasó por la misma situación que yo, le hicieron un cambiazo y la tarjeta que le dejaron a el FUE LA MÍA la cual ya estaba bloqueada. El no se había dado cuenta de la situación hasta que trató de pagar al día siguiente y no pudo y ahí se dio cuenta que nombre de la tarjeta no era el suyo si no que el de otra persona que era yo”. relató.

Víctima cambiazo tarjeta

“En conversación con él, me describió al taxista y sus características no coinciden con el que a mi me llevó esa noche, es decir era otra persona, lo cual nos hace pensar que actualmente existe una mafia dedicada a la clonación y hurto de tarjetas de manera inescrupulosa aprovechándose de quienes en ocasiones tomamos servicio de taxi y andamos solos”, lamentó.