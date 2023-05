María Gracia Omegna y su papel de Opus Dei en “Generación 98″: se le caerá el castillo rosado que construyó

Este próximo lunes es el gran primer capítulo de “Generación 98″, la nueva teleserie nocturna de Mega, donde la actriz María Gracia Omegna será Valentina, una mujer de clase alta, Opus Dei, y por lo mismo muy, pero muy conservadora.

En conversación con Página 7, Omegna valora que en este culebrón tenga un papel más secundario, contrario a lo que ya venía pasando en “Edificio Corona” y “Amar Profundo”.

LEE MÁS: Mega despeja misterios: ¿Cuándo se estrena la nueva teleserie nocturna “Generación 98″?

“Ha sido súper gratificante porque en un sentido práctico que es mi maternidad, me ayuda a poder tener más tiempo con mi hija que me importa mucho, y también este personaje me permite jugar más”, dijo.

Valentina será pareja de Juan José, rol interpretado por Nicolás Poblete.

La actriz explica que su personaje “es una mujer que tiene un estándar moral muy alto y eso la hace construir un castillo idealizado de lo que ella percibe como realidad. A mí me gusta decirle el velo rosado. Ella es una mujer que tiene un velo rosado en su vida, pero desde una nobleza y una honestidad, porque ella lo cree así y no conoce otra realidad”.

“Después de construir un castillo y su relación con lo que ella opina de la vida, y a lo que piensa que es, y que de repente todo eso se desmorone, y enfrentarse a la realidad, a los prejuicios y a la moral con la que ella se levantó en este podio durante toda su vida”, explicó.