Nacho Pop tuvo su regreso a Canal 13 en programa especial por Cyber Day

Un regreso, después de su paso por La Red, tuvo Nacho Pop a su antigua casa televisiva, Canal 13 durante el domingo y lunes pasado, a propósito del programa especial por el Cyber Day, “Piso 13″, en el cual presentó las ofertas más convenientes que ofrece esta fecha en la web.

El espacio televisivo fue conducido por Sergio Lagos, Rayén Araya y el notero, que ostenta el título de “Rey Guachaca”.

“Volver a Canal 13 es reencontrarse con una familia. Desde el guardia de la entrada hasta los camarógrafos, productores, los de iluminación, tramoya, todos”, inició sus palabras Nacho Pop al volver ocupar los estudios del ex canal del angelito.

Nacho Pop vuelve a su “Alma Mater” televisiva

“Me vuelvo a ver con personas con las que he compartido tantos años y con los que no he perdido el contacto. Yo llevo en el corazón a Canal 13. Si tú me haces una radiografía está el logo de Canal 13″, manifestó el periodista.

“Piso 13″ se ambienta en el departamento de Sergio, lugar al que acude su amiga Rayén Araya. El profesional que volvió a su “Alma Mater” televisiva interpreta al conserje del edificio. Asimismo, también llegan al apartamento varios famosos, quienes revisan una gran cantidad de ofertas disponibles.

“Trabajar con Sergio es un lujo, porque el hombre las sabe hacer todas. Y Rayén también es maravillosa, seca y simpática. Es chispeante y alegre, sobre todo su risa. Así es que los tres tuvimos un fiato espectacular en este trasnoche que nos pegamos. Nos mirábamos y sabíamos lo que estábamos pensando”, relata el periodista.