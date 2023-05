“Ni el mejor psicólogo le va a servir si usted no cambia”: La furia de Carmen Gloria Arroyo con mujer que abandonó el estudio de TVN

Durante la nueva emisión del programa Carmen Gloria a tu Servicio (TVN), la abogada protagonizó un tenso momento con una mujer que no quería abandonar una departamento.

Todo comenzó cuando Jessica llegó hasta el estudio para demandar a su exnuera, Macarena, para que dejara de vivir en su propiedad.

Sin embargo, la demandada aseguró que en estos momentos uno de sus hijo lo estaba pasando mal, hecho que molestó a Jessica, quien aseguró que no se podía hacer cargo de todos sus problemas.

A pesar de esto, Macarena siguió argumentando que no se podía ir del hogar ya que tenía tres retoños y no tenía a dónde ir, por lo que necesitaba más tiempo. Aunque Arroyo le mencionó que le habían pedido devolver al departamento desde la pandemia.

Esta discusión continuó por varios minutos, lo que molestó a la demandada y aseguró que se quería ir del estudio.“Me quiero ir, de verdad que encuentro que es absurdo”, expresó la mujer.

“¿Qué es lo absurdo?”, le preguntó Carmen Gloria, a lo que respondió: “Me quiero ir, porque yo me he esforzado mucho por mis hijos, sí, fui mamá a los 15, pero yo me esforcé mucho”, se defendió la demandada.

Carmen Gloria entonces le comentó que nadie había cuestionado ese punto. “No, no estoy diciendo eso, pero están diciendo, sí, mi hijo tiene la culpa de todo eso, pero yo he intentando…”, explicó Macarena.

“Nadie ha sido eso. Señora, madure, parte de madurar es enfrentar…”, señaló Carmen Gloria, ya agotada de la situación.

“¿Y la solución de eso es arrancar?”

Tras las palabras de la abogada, la demandada siguió diciendo que quería salir del estudio de TVN: “No puedo seguir aguantando que estén hablando así”, señaló.

“Pero si no está entiendo lo que estamos hablando, para empezar. Nadie ha dicho lo que usted señaló, nadie”, respondió tajante Carmen Gloria.

Posteriormente, la mujer siguió utilizando la excusa de que su hijo estaba sufriendo por la situación, por lo que la Jueza le dijo: “¿Y la solución de eso es arrancar? ¿Salir corriendo por la puerta?”.

“No, pero yo no quería llegar a esta situación”, respondió la demandada.

Luego, la “Jueza” le mencionó que una psicóloga le estaba diciendo que su hijo lo estaba pasando mal. La demandada la interrumpió para decirle que ella también estaba con terapia. “Estamos hablando de su hijo, no de usted”, le aclaró Arroyo.

“Su grado de madurez no le permite aguantar algo así”, comentó Carmen Gloria tras ver como Macarena abandonaba el estudio.

“Súper inmadura que llevó a tres hijos adelante sola porque nadie me ayuda”, contestó la mujer saliendo del programa.

Puro show

Ya finalizando el caso, la abogada aseguró que la mujer no le interesaba saber por qué sus hijos la estaban pasando mal, frase que molestó a la demanda, quien se devolvió para decirle a la conductora que llevaba a sus hijos al psicólogo.

“Ni el mejor psicólogo le va a servir si usted no cambia, si usted no se comporta como una mujer grande”, afirmó molesta Carmen Gloria.

“Puro show es el que hace usted, aquí estamos intentando resolver las cosas entre gente adulta, conversando. La que decide correr, lloriquear y salir del escenario es usted, no nosotros. Por lo tanto, el show señorita se lo está mandando usted. Nosotros vamos a seguir conversando entre adultos”, sentenció Carmen Gloria tras los insistentes reclamos de Macarena.