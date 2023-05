Clara Chía lleva look monocromático al estilo de Shakira y le dicen que es “su copia barata”: “parece bruja”

La novia de Piqué, Clara Chía Martí, está cambiando su estilo y ahora se ha decantado por looks más modernos y sexys, demostrando que no viste “como abuelita como le han dicho.

Y es que desde que se supo su identidad la joven siempre se ha mostrado con looks oversize y en tono negro, por lo que la han llamado “aburrida”.

Pero, en los últimos días se ha dejado ver con prendas más ajustadas y atuendos modernos y elegantes que la hacen lucir “mejor” pero que aseguran que le está copiando a Shakira.

El look de Clara Chía Martí que dicen que le copió a Shakira en una salida con Piqué

Clara Chía Martí y Piqué se han dejado ver mucho más en la calle y no les importa nada, caminan felices, sonrientes, y tomados de la mano.

Esta semana la pareja fue captada caminando por las calles de Barcelona y Clara sorprendió dejando atrás el color negro, con un look “total White”.

La joven llevó unos jeans blancos y anchos que combinó con un top en el mismo tono, tenis, lentes oscuros, chaqueta negra y el cabello arreglado, con ondas marcadas.

Muchos aseguran que esta es “la versión barata” de un atuendo que Shakira llevó hace unos meses también completamente blanco.

La cantante en esa oportunidad llevó un pantalón blanco con una camiseta en el mismo tono y unos botines blancos con el cabello suelto y liso luciendo hermosa.

“Es que siempre la quiere copiar, pero jamás se verá igual de hermosa”, “ella parece una bruja”, “Clara lleva la copia barata del look de Shakira jaja, siempre copiándola”, “que mujer tan nefasta, no puede ser original ni para vestir”, “es que ella quiere tener todo lo de Shaki, es obvio”, y “esta tipa ha caído tan bajo que ya nada me sorprende”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Es evidente que Clara está cambiando su estilo por uno más sexy, y quizás tenga que ver con Shakira, con las críticas, o simplemente porque ella así lo quiere, pero sin duda, se ve muy feliz con Piqué.