Claudia Conserva revela qué le pidió Pollo Valdivia en momento crudo de lucha contra el cáncer

Durante la edición de este miércoles de “Buenos Días a Todos”, se emitió la íntima conversación que tuvo María Luisa Godoy con Claudia Conserva, entrevista a raíz de que reveló que había logrado vencer el cáncer de mama en el último episodio de su documental “Brava”.

En medio del dialogo, el rostro de TV+ se sinceró acerca de los momentos más crudos en su difícil proceso de lucha contra esta enfermedad.

“Hoy día estoy estable, pero a uno le ofrecen ayuda psicológica y yo dije que no, porque consideré que no, no sé, me dijeron tienes cáncer y es de los más peligrosos y agresivos, no estaba para psicólogos”, expresó Claudia al inicio de la entrevista para “Buenos Días a Todos”.

En este sentido, admitió que “después de que me salieron los exámenes buenos, después de todo salió bien, la cirugía salió bien, y tenía todos los motivos para estar contenta porque había sobrevivido y había ganado esta primera batalla, pero lloraba todo el día”.

Debido a esto, Conserva reconoció que fue necesario que acudiera a un psiquiatra. “Me tuvo que dar pastillas, antidepresivos, porque sino no paraba a de llorar y era absurdo”, confiesa.

“Tú decías ‘¿por qué? si le fue bien, se salvó’, pero la pena que tenía por dentro era infinita. Ahora siento que es prematuro sacar lecciones de qué cosas aprendí, si soy más o menos feliz, porque todavía no he terminado el tratamiento. Es muy loco esto”, comentó sobre su actual situación.

La animadora, que precisamente este martes confirmó que regresa a la televisión, reflexionó que estaba de “a poco sacando lecciones”, como liberar el control de lo que no depende de uno, confiar y ayudarse. “Y nada es tan importante”, añadió, como una de las lecciones.

La súplica de Pollo Valdivia a Claudia

Luego, María Luisa le consultó a Claudia si pensó en algún momento de su tratamiento que podía morir, a lo que ella reconoció que sí. Entonces, reveló la súplica que le expresó su marido, Juan Carlos “Pollo” Valdivia, en ese crudo momento de su lucha.

“Cuando se lo comenté a mi marido, el Pollo, vi como él se derrumbó, porque yo hubo un momento que caí, como lo muestro en el documental muchas veces, y como que me rendí”, relató.

“‘No doy más’, le dije. ‘No puedo más con esto’. Y él me pidió y me dijo: ‘por favor, no me dejes solo’, así me dijo. ‘Te lo suplico, no me dejes solo’”, se sinceró Claudia Conserva.

La conductora televisiva explicó que “ahí uno dice ‘voy, vamos’, tenía muy buenas razones para querer pelear”.

“Es súper triste porque hay ene mujeres que son abandonadas por las parejas y tienen que vivir esto sola, haciéndose cargo de los niños, muchas tienen que trabajar, les exigen ponerse turbante en verano porque es fuerte ver a una persona pelada y sin cejas ni pestañas”, comentó acerca de la enfermedad.

Posteriormente, María Luisa le preguntó acerca del rol de apoyo de su esposo. “¿Por eso tú dices tanto, e hiciste harto hincapié en que el Pollo fue un poco el motor para salir adelante? ¿Cuándo él te pide que no lo dejes?”, consultó el rostro de TVN.

“Sí, porque uno se cansa. Muy vikinga seré pero en un momento la vikinga estaba tirada en el suelo, agonizando de cansancio. Y uno necesita que alguien te levante, que alguien te diga por qué es importante seguir viviendo, luchando, y en ese sentido, doy gracias de tener una familia”, manifestó Conserva.

“Me pongo en el lugar de los que no la tienen y pienso en lo complicado que debe ser seguir”, lamentó Claudia.