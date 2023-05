“¿Cómo tratarlo como a un niño, si es un maestro?”: La potente reflexión de Karen Bejarano sobre la maternidad

La cantante Karen Bejarano compartió una tierna reflexión hoy día en honor a su hijo, Guillermo, quien cumplió 16 años a principios de año. En sus redes sociales, ella publicó diversas fotos con su retoño y un largo texto en su honor y la maternidad.

“¿Cómo alguien tan chico puede ser tan grandioso? Es una pregunta que no me dejo de hacer. De él, he aprendido las cosas más importantes de mi vida y la mayor parte del tiempo me hace ver diferentes perspectivas de un mismo asunto”, partió.

“¿Cómo tratarlo como a un niño, si es un maestro? Los niños vienen a enseñarnos más de lo que nosotros podemos enseñarles a ellos y eso de que somos los padres y tenemos la razón solo por serlo, es una burrada”, agregó Karen Paola.

“¡Mal ahí gente, mal ahí!”

La cantante señaló que los padres también son seres humanos dañados, y si no trabajan para sanar esa herida, comienzan a intoxicar a sus propios hijos con sus carencias. “¡Mal ahí gente, mal ahí! ¡Como padres que somos, los invito a escucharlos más!”, reprendió la animadora.

“Ellos tienen respuestas sanadoras que pueden ayudarnos a ver con mayor claridad la verdadera felicidad. No dejemos de jugar, reír, asombrarnos, ensuciarnos, aprender, dormir siesta, buscar abrazos y ser curiosos. Gracias Guille querido por ser mi maestro en este vida. Te amo mutisimo!!”, cerró.