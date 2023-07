Critican a Camilo y Evaluna por no llevar un cambio de ropa extra para su hija Índigo en un aeropuerto

Desde que nació Índigo la hija de los artistas, Camilo y Evaluna, las críticas los han acompañado a los largo de su nueva etapa como padres. Recientemente, el intérprete de 5:24, publicó un TikTok en su cuenta oficial, donde muestra como seca improvisadamente un pantalón que su hija orinó mientras estaba en el aeropuerto.

El video llamó la atención, porque los cantantes alegaron que no contaban con otro cambio de ropa para su pequeña y, por eso estaban tratando de solucionar de alguna forma con lo que tenían. Esto generó un sin fin de críticas y opiniones, sobre todo, de algunas madres, haciendo énfasis en la falta de experiencia que tienen Camilo y Evaluna en el tema.

“Cómo no saber que cuando se sale con niño siempre hay que llevar ropa extra, porque nunca sabes lo que pueda pasar”, “¿No es mejor llevar recambio siempre? La ropa es pequeña no ocupa mucho espacio”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Camilo en TikTok.

Esta no es la primera vez que la joven pareja recibe malos comentarios sobre el estilo de crianza que tienen con su pequeña, prácticamente, desde que anunciaron su compromiso y boda han sido señalados, bien sea por decidir casarse muy jóvenes, tener hijos muy rápido o colocarle un nombre “neutro” a su primogénita.

@camilo -Y qué tal es viajar con tu hija de un año? 🐤 -Yo: 💦💧 ♬ sonido original - Camilo

Otros de los detalles que destacan los usuarios en redes sociales es que, los cantantes son muy religiosos y muchos de sus seguidores también lo son, quienes no entienden por qué Camilo y Evaluna no se adhieren a los conceptos básicos del cristianismo sobre los roles de género u otros aspectos relacionados a la maternidad y paternidad. Aún así, los jóvenes han seguido adelante con su particular forma de ser papás.

La pareja contrajo nupcias cuando Camilo tenía 24 años de edad y Evaluna, solo tenía 22 años. el anunció de su embarazos lo hicieron en 2021, cuando se estaba en pandemia.