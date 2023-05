Daniela Aránguiz alzó la voz en contra de los comentarios mala onda que recibió tras darle like a foto de “Chino” Ríos

Daniela Aránguiz se defendió con todo de los comentarios mala onda que recibió después de darle un like a la última foto del extenista nacional, Marcelo “Chino” Ríos, en la cual él sale con su nuevo auto, un Lamborghini morado.

Ella fue a sus historias de Instagram para aclarar esta situación y por qué realmente le dio un me gusta a dicha foto. “Ayer le puse un like a una foto del Chino Ríos porque me gustó el auto, lo encontré súper lindo es morado, pero ¿qué onda los comentarios?”, comenzó.

Aránguiz señaló que revisó los comentarios porque la etiquetaron, y en estos le dijeron “Te estás pelando”, “¿Queris (sic) que te saquen a dar una vuelta?”. “Algunos me dan risa. Una, si yo me quiero pelar, me pelo con quien quiero porque soy una mujer soltera, que no es el caso porque le di un corazón a un auto”, aclaró.

“Y no necesito que me saquen a dar una vuelta porque tengo un auto igual de bacán que el del Chino, y si quiero mañana voy y me compro el mismo auto del Chino. De interesada nada, no necesito, le duela a quién le duela. No todas las mujeres somos iguales