“De cura turbio a mafioso”: fans de “Juego de ilusiones” sorprendidos con la aparición de nuevo e inesperado villano

La irrupción de un nuevo personaje en el adelanto de mañana de la teleserie “Juego de ilusiones” causó estragos entre los usuarios de redes sociales, quienes quedaron impactados de ver el regreso del actor Alejandro Trejo a las producciones dramáticas de Mega luego de su comentado papel de un cura en “Hasta encontrarte”.

El momento quedó registrado en la escena en que la menor de las hijas del clan Mardones-Nazir, Javiera (Fernanda Finsterbusch), va a reducir una de las joyas robadas a su hermana Camila (Mónica Echeverría) a la habitación de uno de los contactos que tienen Guillermo (Julio Milostich) y Joaquín (Nicolás Rojas).

El inesperado regreso de Trejo a Mega

Al abrir la puerta de la propiedad, la joven se encuentra frente a frente con el personaje interpretado por Trejo, un hombre que supuestamente pertenecería a la red de delincuentes que trafican con las joyas robadas por Guillermo y Joaquín, y cuyo look -ataviado de joyas de oro y un perro chihuahua en sus piernas-, si bien no fue apreciado en una primera ocasión por Javiera, posteriormente le resultó intimidante al percatarse de lo lascivo que era el eventual comprador de la joya.

“¿Te gustan los perritos? Se llama Bombón”, le preguntó el personaje de Trejo a Javiera, quien inocentemente le respondió con un “es bonito”, y que llevó al nuevo villano de la novela de Mega a decirle a la joven que la belleza de su mascota era “como tú. Precioso, como este collar”.

Como era de suponer, la reacción de los televidentes a la inesperada aparición de Trejo en la trama, no se dejó esperar y en redes sociales, especialmente en Twitter, varios especularon en que su personaje será uno de los nuevos villanos, recordando su rol como el sacerdote Francisco Echeñique en “Hasta encontrarte”.