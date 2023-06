“El público la quiere”: Daniel Fuenzalida reveló cómo convenció a Cathy Barriga para volver a la TV

Recién nos enteramos que Me Late vuelve en gloria y majestad por las pantallas de Zona Latina y que además este regreso viene con la gran novedad de que Cathy Barriga será una de sus panelistas.

La noticia fue a dada a conocer durante este día miércoles por el propio Daniel Fuenzalida, quien además fue entrevistado por el programa de TVN, Hoy se habla, espacio donde el animador se refirió a la vuelta de la exalcaldesa de Maipú a la pantalla chica.

“A mí la Cathy siempre me ha gustado mucho en términos televisivos, todo lo que hacía en Mekano o en el canal Rock & Pop, ella siempre ha tenido ganas de comunicar”, afirmó, tal como consigna Página 7.

De hecho, el exHuevo partió contando cómo se gestó el ingreso de Cathy al panel. “Cuando ya sale de la alcaldía de Maipú, yo me pongo en contacto con ella porque la quería fichar en el Me Late que hacíamos en TV+, lo más atractivo había sido juntar a Pamela Díaz con Cathy Barriga, ese era mi gran sueño”, aseguró.

“Pude concretar con Pamela, pero con Cathy no, porque era muy luego lo de la alcaldía, pero seguimos conversando (…) siempre estuve buscando panelistas y animadoras para el Me Late, y ahí es que empezamos a hablar con ella”, añadió.

¿Cuál será el rol de Cathy?

“Soy amigo de la Cathy desde hace mucho tiempo, y ella no se atrevía, pero le dije que en algún minuto podríamos hacer algo en Me Late (…) ella siempre dijo ‘en ti confío como productor ejecutivo, y donde tú estés, puedo volver a la televisión’”, relató.

Por último, Daniel Fuenzalida entregó detalles del rol que tendrá Cathy Barriga en Me Late. “Ella va a dar su visión de lo que es la farándula política, pero también temas sociales (…) viene empoderada. Cathy confió mucho en mí y el equipo, porque cuando nosotros hacíamos Me Late y tocábamos temas de ella, me mandaba WhatsApp (…) le gustó como nosotros trabajamos”, aseguró.

“No he visto las redes sociales, pero en las reuniones que hemos tenido con la Cathy, es impresionante como el público la quiere”, finalizó.