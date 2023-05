“Ella se ve muy dolida con él”: Tarotista sacó las cartas a los famosos y no vio buenos augurios

La tarotista Sonia Valenzuela miró las cartas a las parejas de la farándula, donde salvo en algunas excepciones vio un buen augurio. Mientras que en otras, las cartas no dieron un buen augurió contó en el live de Instagram realizado por la periodista y editora de espectáculos de Publimetro, Cecilia Gutiérrez.

Mane Swett y su hijo, Denise Rosenthal, Priscilla Vargas y José Luis Repenning e Ignacia Michelson y Marcianeke fueron algunos de los famosos de quien reveló parte del futuro la experta en temas astrológicos.

Mane Sweet y su hijo

“Lo voy a decir con todas sus palabras, el padre de su hijo es un desgraciado. Hará todo lo posible para que (el niño) no esté con su mamá. Ella se ve con una tremenda desventaja con su hijo y su hijo se ve triste, se ve pasándola mal. Él (padre) siente que no tiene ‘por qué devolvértelo si es mi hijo, ‘si tú no estás conmigo’”.

Denise Rosenthal y Camilo Zicavo

“No se ve separada, está con mucha pena, no lo está pasando bien. Pero necesita estar tranquila. Está en un proceso que, como matrimonio, quieren sanarse”.

Marcianeke e Ignacia Michelson

“La verdad, perdóneme la niña, pero estaba siendo un poco tóxica con él y no le estaba siendo él. Quería tener su rol, pero imposible. Ella nunca va a ser él. (Marcianeke) se agotó de la forma que ella quería manejar la situación. ‘Por sanidad mejor no estar juntos, porque así puedo hacer lo que quiero’”.

Marcianeke e Ignacia Michelson. Fuente: Instagram @marcianeke @lamichelson11.

Luz Valdivieso y Claudio Castellón

“Ella no sabe lo que quiere. No se vi ni con el hombre del pasado ni del presente. Se ve sola, pero empoderada. Voy a pensar en mí”.

Priscilla Vargas y José Luis Repenning

“Se ven separados. No se ven juntos. Ella se ve muy dolida con él, porque él ha tenido muchos cambios. Ya no es lo mismo de antes. Podemos ser compañeros, pero no somos pareja”.