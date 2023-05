“Me Late” vuelve en gloria y majestad: En Zona Latina y con Cathy Barriga entre sus panelistas

Se demoró en regresar a la televisión, pero vuelven. “Me Late”, que nació en TV+ y cuyo fin fue uno de los escándalos más bullados del 2022, ahora regresa en gloria y majestad a las pantallas de Zona Latina, el próximo 24 de junio a las 22.00 horas.

Así lo confirmó Daniel Fuenzalida a El Mercurio, donde precisó que se emitirá todos los sábados en horario estelar y estará acompañado de los periodistas Sergio Rojas y Luis Sandoval.

“Para mí lo más importante es mantener el espíritu de Me Late, donde siempre lo he dicho, no hacemos farándula dura. Este es un programa de entretención y que también tiene mucho humor”, precisó.

Respecto a compartir el mismo canal con otro programa de farándula como es “Zona de Estrellas”, el exHuevo sostuvo que “hay temas que indudablemente también vamos a abordar. Pero tenemos una pauta propia y toda la semana para estar mirando el trabajo que hacen ellos”.

Las panelistas

Hay una que también vuelve: la actriz Antonella Ríos. Pero sin duda que la mayor sorpresa es el regreso también a la pantalla chica de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Al citado medio afirmó que “parte importante de haber aceptado esta propuesta nace de Daniel (Fuenzalida), con quien me he reunido en muchas oportunidades desde 2021, siempre pensando en trabajar juntos”.

“En el programa se abordarán temas y situaciones de contingencia y yo estaré participando desde mis propias experiencias”, precisó.