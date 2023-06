Michael Roldán se despide de La Red tras 12 años en el canal: “Si soy honesto no me quería ir, pero es necesario”

Uno de los rostros más icónicos de “La Red” anunció finalmente su salida de la señal. Se trata de Michael Roldán, quien publicó en sus redes sociales una sentida reflexión con este fin de ciclo.

“¡Adiós!, ¡Chao!, ¡Bye!, ¡Hasta siempre! Hoy se cierra un ciclo de 12 años y me despido del que fue mi canal La Red. La despedida no es fácil, el cerrar ciclos es complejo, más cuando las condiciones están lejos de las que uno querría”, comenzó.

Esta salida es agridulce ya que el periodista confesó que no quería irse del canal. “Si soy honesto no me quería ir, pero es necesario. Muchos no entenderán pero este canal fue más que mi trabajo, fue mi lugar seguro. Un lugar por el que luché todos estos años, que fui construyendo desde distintas aristas”, aseguró Roldán.

Él afirmó que el 90% de las personas que conforman su vida, las conoció de una u otra forma gracias al canal. “¿Hay pena? Bastante; ¿Rabia? Ninguna; ¿Agradecimiento? Infinito”, señaló “Guaguito”.

“Por cada día que pasé en este canal, por cada persona que conocí, por los buenos y malos momentos, porque fui feliz y eso nunca lo olvidaré. Hoy solo tengo una certeza y es que nada será como lo fue en La Red. ¿Eso es bueno o malo? ¡No lo sé! Y estoy ansioso por descubrirlo”, cerró el comunicador.