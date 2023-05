“No tengo auto, pero por ella pasaría”: Trabajadora de bencinera la rompe en Tiktok con su belleza y videos osados

Elizabeth ya suma cerca de 230 mil seguidores y más de 3.5 millones de likes gracias a sus hilarantes y osados videos que se han vuelto virales en TikTok donde luce orgullosa su uniforme de trabajo. La trabajadora de una reconocida bencinera nacional ha conquistado las redes sociales con su carisma y belleza.

En cada uno de sus videos, la joven venezolana muestra diferentes aspectos de su trabajo, brindando una mirada divertida y entretenida de su día a día. Sin embargo, no ha estado exenta de críticas por parte de algunos espectadores, quienes la acusan de “burlarse” o “denigrar” su labor en Chile.

“Hay una cosita que yo quiero aclarar. Yo jamás he dicho que es un trabajo indigno o que me desvalorice como persona, simplemente he dicho que tengo un buen trabajo, pero no era lo que yo quería; simplemente fue lo que me tocó vivir por X circunstancias”, comentó Elizabeth en uno de sus videos.

Además la chica invitó a quienes la juzgan a reflexionar y comprender antes de emitir comentarios negativos. “Entonces, antes de decir cositas como esas, analicen y sepan de lo que están hablando”, añadió.

A pesar de la controversia, la venezolana recibe numerosos elogios y muestras de apoyo de sus seguidores. Muchos de ellos destacan su belleza y el carisma que transmite en cada publicación. Elizabeth suele lucir el uniforme de trabajo o filmarse en la propia bencinera, lo que ha generado comentarios admirativos como: “No tengo auto, pero por verla ella, que esta bellísima, pasaría de todas maneras”, “La bombera más bella de Chile”, “Demasiado hermosa”, “Dónde trabajas para ir”, “Todas las bomberas son hermosas y hacen un trabajo duro”, entre otros.

Revisa algunos de sus virales: