“Se va a ir a la luna, pero se fue a la mierda... Se le dobló...”: Paty Maldonado reveló tremenda anécdota sexual con su marido

Durante la última emisión de “Tal Cual”, Paty Maldonado habló sin ningún filtro sobre su vida íntima, revelando una particular anécdota que vivió junto a su esposo, Jorge Pino.

La confesión se dio mientras que junto a Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela hablaban sobre gustos sexuales, en donde la panelista dio algunos detalles de cómo es su pareja en los momentos más subidos de tono y aseguró que no le gusta que se pongan cariñosos ni digan palabras tiernas en el acto, que prefiere más salvaje.

“Estábamos en el momento y yo me volví loca...”, empezó a contar de entrada, desatando la risa de su compañero de programa.

“Yo estaba en una postura en la que él estaba en desmedro, sin posibilidad de defenderse (...) estaba arriba. Entonces, yo me volví loca”, expresó. Sin embargo, tuvo que parar tal pasión tras escuchar el desgarrador grito de su enamorado: “Yo dije lo maté hueón, gritaba ‘No, no, no’”.

Posteriormente, explicó a qué se debió la queja de Jorge. “Yo estaba arriba haciendo movimientos normales de personas que estaban haciendo el amor, yo estaba vuelta loca... Tenía 3 martinis en el cuerpo”, argumentó.

“Ella sentía que era como la lucha libre norteamericana”, aseguró Viñuela tras ver la recreación de su compañera de panel.

El placer no llegó, pero sí una ida a la clínica

“Se va a ir a la luna, pero se fue a la mierda... Se le dobló el coquito con tanto refriego. Él me decía ‘mis cocos, mis cocos” y yo dije ¿cómo? ¿se le perdió un coco? Si yo le veía los dos”, recordó Maldonado.

Tras esta situación, la pareja tuvo que correr a la clínica para inyectarlo, en donde fueron interrogados por el doctor ya que uno de testiculos cambió de color tras la hinchazón.

“Sale el doctor y me dice ‘explíqueme por qué necesito saber por qué razón tiene el testiculo dado vuelta’ y yo le dije, con mucha vergüenza, que estaba arriba...”, recordó.

“Él me dijo que no me preocupara, que él era el doctor; y yo le dije ‘es que si lo cuento me excito de nuevo’”, lanzó en tono de broma desatando la carcajada de Raquel y José Miguel.

Luego, reveló el llamado de atención que recibió de parte del profesional: “Eso no hace, está bien que uno se entusiasme pero ese movimiento como un serrucho, provocó...”.

Finalmente, y tras varios remedios y reposo sin relaciones sexuales (ni siquiera un besito), el esposo de la opinóloga se recuperó.