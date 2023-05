“Siento que después de Viña no he parado”: Pamela Leiva se sincera tras estreno de su nuevo programa en Canal 13

Este sábado se estrena el nuevo programa de Pamela Leiva, “El club”, un espacio donde se descubrirán los diversos, entretenidos, peculiares y muy chilenos clubes que existen a lo largo del territorio nacional.

Después de su exitosa participación en el último Festival de Viña del Mar, la comediante participó como panelista del matinal de “Tu día” y ahora asumirá este nuevo proyecto que se estrenará este próximo 3 de junio.

“El poder hacer este programa llegó como un regalo. Estar sola en la conducción ha sido una experiencia muy bonita y, a la vez, un desafío nuevo para mí”, comenta la artista y agrega que “ha sido muy satisfactorio, porque el equipo con el que estoy también ha hecho que todo fluya. Me han entregado confianza, y el contenido del programa es tan hermoso, que yo sé que va a cautivar a todo el público”.

En “El club”, que es parte del segmento “Cultura con ustedes” de la señal, Pamela vivirá en primera persona la experiencia de ser parte de cada uno de estos clubes y, en este sentido, todo será muy en su estilo. Pues con su autenticidad y su humor conocerá a los integrantes de estos grupos, siempre acompañada con una cámara que la seguirá para mostrar su soltura y las distintas situaciones que irá viviendo en cada momento.

Aunque confiesa que tiene un poco de nervios, asegura que se ha sentido muy cómoda y feliz en esta nueva etapa de su vida, puesto que “mis propios compañeros de equipo me dicen ‘Pamela, naciste para hacer esto’ y de verdad siento que todo ha fluido muy bien, me siento cómoda con el formato del programa porque es ameno y familiar. Y eso es lo que queremos mostrarle al público, que todo se realiza en un ambiente muy agradable”.

¿De qué se trata su nuevo programa?

En relación a “El club”, será un programa realizado por CookingMedia Contents que se insertará en diferentes grupos de personas unidas por un denominador común. La idea es descubrir estos mundos y poder transmitir los temas que reúnen a cada uno de los integrantes: desde viajeros libres que recorren Chile hasta los grupos que se juntan en torno a los volantines. Pasando por seguidores de los vikingos, las fanáticas de Chayanne y los seguidores del tango, entre otros.

“Ha sido increíble la experiencia de grabar y de estar en la conducción, además de conocer las distintas historias y a las personas que las protagonizan. En los distintos clubes he conocido historias de amor muy bonitas y ha sido hermoso descubrirlo y va a ser mejor aún poder mostrarlo en televisión, porque se desconoce que existan personas que se reúnan a hacer cosas tan entretenidas y fuera del ámbito laboral o familiar”, manifiesta Leiva y añade que “todo ha sido una experiencia que yo sé que la gente al verla lo disfrutará mucho y también les darán ganas de meterse a algún club”.

Dentro de los variados capítulos, la triunfadora de los Festivales de Olmué y de Viña del Mar, adelanta unos de sus encuentros: “Cuando llegamos a Constitución me dio risa, porque yo sabía que íbamos a conocer el ‘Club de vikingos’ y me lo imaginaba totalmente distinto... había doctores, ingenieros y profesores que recrean la historia de los vikingos. En cambio, yo pensé que me encontraría con cabros “gamers” fanáticos de los videojuegos, y no, eran personas muy serias”.

Pamela Leiva | Canal 13

La hija de Canal 13

En cuanto a estar con un programa del excanal del angelito, Leiva revela que se siente hija de Canal 13: “Nací con el reality ‘1810′, en el verano pasé por el matinal ‘Tu día’ y que ahora me hayan dado la oportunidad de hacer este espacio es algo muy bacán”, asegura.

Asimismo, confiesa que “siento que después de Viña no he parado. Dicen que viene un vacío para los comediantes post Viña, pero yo no lo he sentido. Estando en el matinal, luego con mis presentaciones y ahora sumando esta experiencia de ‘El club’, no he sentido ningún vacío, pues mi vida se llenó de puras bendiciones y cosas lindas”.

Cabe recordar que “El club” debutará este sábado 3 de junio en el segmento “Cultura con ustedes” a las 15:00 horas, por las pantallas de Canal 13.