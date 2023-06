“A mi me da lo mismo, no me molesta”: Cristián Arriagada se sinceró sobre su estigma de galán en las teleseries nacionales

Cristián Arriagada es uno de los protagonistas de la nueva apuesta del área dramática de Chilevisión “Dime con quién andas”, donde su rol estará interesado románticamente con la protagonista, Kari Ayala (Mane Swett).

El talento nacional interpretará a Ramón, un galán que juega con las mujeres y que no se toma en serio sus relaciones tras un trauma del pasado.

Con respecto a la característica de este personaje, el actor se refirió a los estigmas de “hombre apuesto” que lo han perseguido desde que inició su carrera en la televisión.

“No me preocupa este estigma porque yo hago mi trabajo, he hecho villanos también (...) Esos son adjetivos que obviamente aparecen en los medios, en la prensa y en la propia historia, pero no me preocupa. Hago un personaje que me toca y en este en particular es un personaje imperfecto, por ende esta caricatura de “galán” no está presente. Eso también es muy atractivo para mí”, confesó a Publimetro.

En la misma línea, comentó cómo reacciona cuando ve este atributo destacado en la prensa: “A mi me da lo mismo, no me molesta. Tampoco lo he sentido mucho este último tiempo puesto que estuve en una historia anterior que no tenía nada que ver con eso”.

Posteriormente, Cristián nos contó la firme sobre este tema: “En realidad no leo tanto esas cosas”, afirmó entre risas a nuestro medio.