Chileno quedó impactado con bajo costo de ir a urgencias de una clínica Argentina

Un chileno llamado Cristóbal López se volvió viral en los últimos días al revelar el bajo precio que pagó en una clínica privada de Argentina, por una consulta de urgencia y un examen.

A través de su Instagram el hombre indicó que realizó un viaje junto a su familia a la ciudad de Mendoza. No obstante, en aquel lugar su hija de cuatro años se enfermó.

“Hace unos días me vine a Mendoza a pasear, resulta que me pasó lo que no tenía que pasar. Mi hija se enfermó, estaba con mucha fiebre, todo mal. Así que tuvimos que llevarla al hospital para que la atendieran en urgencias”, explicó.

Pero aquello también se complicó, debido a que no logró que un profesional la atendiera en el sistema público, por lo que optó por un recinto privado.

En relato confesó que junto a su esposa habían asumido que el cobro en el lugar sería muy elevado, situación que no ocurrió. “Yo ya estaba preparado para que me hicieran pedazos con la factura, con la cuenta del médico”, expuso.

No podía creerlo

En conversación con Chilevisión, López aseguró que le cobraron 7.000 pesos argentinos (12.000 chilenos), por la atención en la Urgencia y una radiografía de tórax que le hicieron a la pequeña.

“Quedé impactado, porque yo esperaba que me cobraran unos 100 dólares, una cosa así. Pero no tan poca plata, porque yo digo clínica privada y uno espera algo más caro”, afirmó.

“Nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos pasan este tipo de cosas, que nos cobren unos 100 mil o 150 mil pesos, más o menos ese es el rango de pago y después eso pasarlo por la Isapre. Eso nos llamó mucho la atención”, agregó.

Respecto a la atención, el hombre aseguró que fue rápida y expedita, aunque reconoció que se trataba de un recinto más antiguo.“La salud es un derecho fundamental y todos merecemos recibir la mejor atención sin que nos cueste una fortuna”, cerró.