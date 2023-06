Fran García-Huidobro le hizo un llamado a sus seguidores: “Si te ofrecen bótox o ácido hialurónico a 100 lucas, te están viendo la cara”

La animadora Fran García-Huidobro fue a sus historias para referirse a las intervenciones estéticas que se ha hecho en sus historias de Instagram, y de igual forma, aconsejar a sus seguidores que buscan dichos tratamientos.

Ella partió grabando desde una camilla en una Clínica Klein, la cual bautizó como su segunda casa, donde se estaba tratando con Rodolfo Klein. La juez de “Yo Soy” aconsejó enfáticamente a sus seguidores hacerse intervenciones con un profesional.

Una vez que llegó a su casa, Fran le comentó a sus seguidores qué procedimientos está realizando. “Hace un par de meses que me estoy haciendo ya muchos tratamientos en la cara, de manchas, láser, cosas para las ojeras, nada invasivo, ninguna cirugía plástica por ahora, en mi cara”, señaló.

La “Dama de hierro” recomendó al doctor debido a que se preocupó al ver una oferta de bótox a $99 mil pesos, “no existe chicas, chicos, eso no es (...) Si te ofrecen bótox o ácido hialurónico a 100 lucas, te están viendo la cara”, sentenció.

García-Huidobro contó que ella orienta a las personas acerca de los procedimientos que se hace ella, y etiqueta a la clínica para que se puedan informar en su sitio, ya que ella lleva años tratándose en ese lugar, y ahí podían hacer sus averiguaciones sobre los presupuestos.

En esa línea, la animadora detalló qué se ha intervenido en el rostro. “Me he puesto bótox, ácido hialurónico (alrededor de los labios) para que no se me caigan los mofletes, no me he puesto hilos tensores y me hago un tratamiento para las ojeras”, reveló.